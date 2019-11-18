Göz-Göz’ün ada seferi

Gol sorununu aşmak için birçok yıldıza kanca atan Göztepe yönetimi son olarak İngiltere Championship’te Sheffield forması giyen Fletcher’i listesine aldı

BURAK HAKERLER



Süper Lig'de yeni stadı ile birlikte ikinci yarıda üst sıralara oynamayı hedefleyen Göztepe, aradığı golcüyü İngiltere'de buldu. Golcü arayışlarında birçok yıldıza kanca atan Göztepe yönetiminin son gözdesi Sheffield Wednesday forması giyen Steven Fletcher oldu. İngiltere Championship'te mücadele eden Wednesday'de başarılı bir sezon geçiren İskoçyalı 32 yaşındaki oyuncu için teknik direktör İlhan Palut'un da olumlu rapor verdiği öğrenildi. Transferde tek yetkili olan Başkan Mehmet Sepil, futbolcunun menajeri ile temasa geçip hafta içinde nabız yoklayacak.

SEZON SONU BİTİYOR

Fletcher'ın kulübüyle sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olması da Göztepe için transferin gerçekleşme olasılığını artırıyor. Başkan Mehmet Sepil'in ara dönemde mutlaka bir golcü transferi yapacağı ve Fletcher'ın bu konuda en güçlü aday olduğu öğrenildi.



EREN DERDİYOK YOLCU

YENİ teknik direktörü İlhan Palut ile birlikte ara transfer dönemi için çalışmalara başlayan Göztepe'de Eren Derdiyok yol ayrımına geldi. Sarı-kırmızılı ekibe sezon başında Galatasaray'dan transfer edilen ancak performansı nedeniyle yedek kulübesine mahkum olan Eren Derdiyok, Ocak ayında kesin olarak takımdan ayrılacak. Yönetimin yerine yıldız bir golcü transfer etmek istediği golcü oyuncunun şimdiden bir takımla prensip anlaşmasına da vardığı öğrenildi. Göztepe'de beklenen performansı sergileyemeyen 31 yaşındaki futbolcu, yönetime 'Ocak ayında ben yokum' mesajı verirken yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.



GÖZTEPELİ NAİM

KAZANDIĞI 3 olimpiyat, 7 büyükler dünya şampiyonluğunun yanı sıra 46 dünya rekoruyla tüm zamanların en iyi haltercisi olarak kabul edilen Naim Süleymanoğlu'nun hayatını konu alan, "Naim" filminin başrol oyuncusu Hayat Van Eck, sıkı bir Göztepe taraftarı. 22 Kasım'da vizyona girecek filmde sporcumuzu canlandıran 19 yaşındaki Eck, Göztepe'ye tribünden destek veriyor.



KADRODA ROTASYON

Göztepe önümüzdeki hafta sonu oynayacağı Alanya maçı hazırlıklarına hız verirken teknik direktör İlhan Palut kadroda rotasyona hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekipte, cezalı Mossoro ve sakat olan Poko'nun takıma dönmesiyle orta alanda değişim yaşanacak. Palut, Castro ve Borges'i kenara alarak Alanya'da Mossoro ve Poko'yu 11'e dahil edecek. Savunmada cezalı Alpaslan'ın yerine Reis'in forma giymesi bekleniyor.



İskoçyalı futbolcu Fletcher, bu sezon Championship'te 15 maça çıkarken oldukça başarılı bir performans sergiledi. 32 yaşındaki futbolcu 15 maçta 5 gol atarken, 1 gole de asist yaptı. İskoçya ekibi Hibernian'da futbola başlayan Fletcher, sırasıyla Burnley, Wolverhampton, Marsilya ve Sunderland'da da top koşturdu.



GÖZTEPE'DEN FARKLI ZAFER

SÜPER Lig'e verilen milli arayı değerlendirmek isteyen Göztepe, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde Altınordu ile oynadığı hazırlık maçını 5-2 kazandı. Göz-Göz, yedek ağırlıklı bir kadroyla İzmir ekibinin karşısına çıkarken ilk yarı golsüz eşitlikle sonuçlandı. İkinci yarıda art arda goller bulan sarı-kırmızılı ekibi 50'de Yalçın, 56'da Jerome, 58'de Yasin, 61'de Deniz Kadah 4-0 öne geçirdi. Altınordu Muzaffer ile 63'te skoru 4-1'e getirirken Napoleoni 72'de attığı golle Göz-Göz'ü 5-1 öne geçirdi. Altınondu'lu Kahraman, 87de son sözü söyledi ve maç Göztepe'nin 5-2 üstünlüğü ile sona erdi.