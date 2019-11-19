  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Göztepe > Göztepe'de Borges göze girdi

'de Borges göze girdi

Göztepe'de Borges göze girdi

19.11.2019, 13:39

'de milli maç arasının ardından pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'un karşısına çıkacak 'de, sezon başında gözden çıkarılan ve takımdan gönderilmesi için çabalanan orta saha Celso Borges küllerinden doğdu

Kosta Rikalı futbolcu, teknik direktör Tamer Tuna'nın istifa etmesinin ardından son 2 hafta formasına kavuştu. Bu sezon sadece 2'nci haftada Beşiktaş ile dış sahada oynanan maçta 11'de görev alan Borges, 75 dakika oynayıp bir daha forma yüzü göremedi.

Ligde 1-0 kazanılan Trabzonspor ve 1-1 berabere biten BtcTurk Yeni Malatyaspor maçlarında 11'e dönen 31 yaşındaki orta saha, 90'ar dakika sahada kaldı. Oynadığı futbolla teknik heyeti memnun eden Borges'in toparlandığı ve teknik direktör İlhan Palut'un gözüne girdiği vurgulandı. Orta sahada görev yapan Poko'nun sakatlığı yüzünden 2 hafta daha sahalardan uzak kalacağının açıklanmasının ardından Borges'in formayı garantilediği de bildirildi. Geçen sezon İspanya'nın Deportivo La Coruna ekibinden transfer edilen Borges, 2018-2019'da 32 maça çıkıp 1 gol atmıştı.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Göztepe'de Borges göze girdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN