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, maçının hazırlıklarına başladı

Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

26.11.2019, 16:27

'in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü 'yi konuk edecek , müsabakanın hazırlıklarına başladı. Göztepe'de sakatlığı bulunan idmanda yer almadı.

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda ısınmanın ardından pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra dar alanda oyun oynadı.

Göztepe'de sakatlığı bulunan Andre Poko idmanda yer almadı.

AA

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