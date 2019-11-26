Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına başladı. Göztepe'de sakatlığı bulunan Andre Poko idmanda yer almadı.
Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda ısınmanın ardından pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra dar alanda oyun oynadı.
Göztepe'de sakatlığı bulunan Andre Poko idmanda yer almadı.
AA
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