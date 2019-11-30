Göztepe Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda canlı?

Süper Lig'in 13'üncü haftasında karşı karşıya gelecek olan Göztepe Fenerbahçe maçı için taraftarların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Göztepe Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? sorusu araştırılıyor. İşte kritik maça dair merak edilenler...

Göztepe Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? sorusu Göztepe ve Fenerbahçeli taraftarlar tarafından merakla araştırılıyor. Süper Lİg'in 13. haftasında Göztepe ve Fenerbahçe İzmir'de karşı karşıya gelecek. Peki futbol severlerin merakla beklediği maç saat kaçta hangi kanalda canlı olarak izlenebilecek? İşte merak edilenler... GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak Göztepe-Fenerbahçe maçında hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Göztepe Fenerbahçe maçı saat 20.00'de beIN Sports HD 1 kanalında naklen yayınlanacak. Fenerbahçe'nin İzmir'e götürdüğü 22 kişilik kadroda şu isimler bulunuyor: Altay Bayındır, Harun Tekin, Sadık Çiftpınar, Zanka, Serdar Aziz, Adil Rami, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Jailson, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Miha Zajc, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Alper Potuk, Nabil Dirar, Deniz Türüç, Garry Rodrigues, Victor Moses ve Vedat Muric.