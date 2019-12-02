Göz-Göz zirveye damga vurdu

Nefes kesen son maçında Fenerbahçe’ye ecel terleri döktüren Göz-Göz bir puana sevinemedi. Son 4 maçtan 8 puan çıkartan sarı-kırmızılılar taraftarına umut verirken, rakiplerine korku saldı

BURAK HAKERLER

Süper Lig'de nefes kesen maçta evinde Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Göztepe, sonuca kahroldu. 90 milyon Euro'luk kadro değeriyle ligin en değerli ikinci ekibi olan şampiyon adayı Fenerbahçe karşısında iki kez öne geçen sarıkırmızılılar, 1 puana sevinemedi. Önce Castro, ardından da Alpaslan'ın penaltısıyla iki kez öne geçen Göztepe, Serdar Aziz ve Rodrigues'in gollerine engel olamadı. Fenerbahçe'ye son üç sezonda İzmir'de geçit vermeyen Göztepe, 1 maçı kazanıp 2 maçta da berabere kalıp rakibinden 5 puan aldı. F.Bahçe İzmir'de Göztepe'den ağır yara aldı.

ZİRVEYE AYAR VERDİLER

Kadro değeri olarak kendisinden 4.5 kat yüksek piyasa değerine sahip Fenerbahçe'ye sahayı dar eden ve sayısız gol fırsatından yararlanamayan sarı-kırmızılı futbolcular, maç sonunda sahada yığıldı kaldı. Sarı-kırmızılılar son 4 maçta şampiyonluk savaşı veren Trabzon ile Avrupa Kupaları'nı zorlayan Alanya'yı deplasmanda yenerken, yine güçlü rakibi Yeni Malatya ve Fenerbahçe ile berabere kalarak 8 puan topladı. Puanını 17'ye çıkaran Göztepe, futboluyla tüm Türkiye'nin alkışını topladı.



CASTRO 2 GOL ATTI GÖZTEPE ŞAHLANDI

GÖZTEPE'DE üçüncü sezonun geçiren Portekizli Andre Castro, Alanya'dan sonra Fenerbahçe'yi de yakan isim oldu. Uzun süre yedek kalan ve son haftalarda Poko'nun sakatlığı nedeniyle şans bulan Castro, son iki haftada attığı 2 golle takımını şaha kaldırırken İzmir ekibine 4 puan kazandırdı. Alanyaspor deplasmanında attığı tek golle Göztepe'ye üç puan kazandıran Castro, F.Bahçe maçında da kilidi açan isim oldu.



KABUS COŞKUYA DÖNÜŞTÜ

FENERBAHÇE maçında olaylı penaltının kahramanı Göztepeli Alpaslan Öztürk, liginç açıklamalarda bulundu. 26 yaşındaki yıldız futbolcu, "Penaltı kaçtı, dönen top kalemize gol oldu. O anda adeta yıkıldım, kahroldum. Ancak VAR devreye girip hakem golü iptal edip penaltıyı tekrarlatınca, dünyalar benim oldu. Takımın penaltıcısı benim, yine ben atacağım dedim. Bu kez golü attım o kabus coşkuya dönüştü. Ama maç böyle bitmemeliydi. Kazanacağımız bir maçtı. Maç sonunda soyunma odasında tüm arkadaşlarımın başı öndeydi, Fenerbahçe'yi yenemediğimiz için kahrolduk" dedi. Stoperde başarıyla forma giyen Alpaslan Öztürk, attığı üç golle takımına ilaç oldu.



KASIMPAŞA'DA ÖZDEŞ AYRILDI

KASIMPAŞA, Süper Lig'de bu sezon teknik direktör değişikliğine giden 7. kulüp oldu. Geçen sezon Göztepe'de de görev yapan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Kemal Özdeş kötü sonuçlar üzerine istifa etti.