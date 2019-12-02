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Haberler > Göztepe > Göztepe kupadaki Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı

kupadaki maçının hazırlıklarını tamamladı

Göztepe kupadaki Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı

02.12.2019, 13:40

, 'nda yarın ile deplasmanda yapacağı 5. tur ilk maçının hazırlıklarını tamamladı. Göztepe kafilesi, hava yoluyla 'a gidecek.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.

Göztepe'de sakatlıkları devam eden Andre Poko ve Yusuf Talum antrenmanda yer almadı.

Göztepe kafilesi, hava yoluyla İstanbul'a gidecek.

AA

Göztepe - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta?

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