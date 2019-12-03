Gözü A Milli takımda

Göz Göz'e hayat veren genç teknik adam amacının bir teknik direktörün ulaşabileceği en üst seviyeye çıkmak olduğunu vurguladı.

Tamer Tuna'nın istifasının ardından Göztepe'nin başına geçen genç teknik direktör İlhan Palut sarı-kırmızılı ekibi ayağa kaldırarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Başkan Mehmet Sepil'in hiç Süper Lig deneyimi olmamasına rağmen takımın başına getirdiği Palut, 2-2 berabere sona eren Fenerbahçe maçının ardından Türkiye'nin gündemine oturdu.



HEDEFİ YÜKSEK

Kendisi hakkındaki şüpheleri zorlu üç maçtan 5 puan çıkararak savuşturan ve taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan genç teknik adam hedefini de A Milli Takım olarak belirledi. Göztepe ile ilgili her maçı kazanmaya odaklandığını ifade eden Palut, "Amacım hırslı ve atak oynayan bir takım yaratmak. Kısa vadede hedefim bu. Ancak ileride bir Türk teknik direktörün ulaşabileceği en iyi seviyeye gelmek istiyorum. Bu da A Milli Takım" dedi.



BAHANE ÜRETMİYORUM

Göztepe'nin başına geçerken "Takım çalışmamış, kadro yetersiz ve bu takımı ben kurmadım" gibi bahanelere sığınmayacağının garantisini yönetime verdiğini ifade eden Palut, "Bu takımdan maksimum faydayı sağlamaya çalışıyorum. Devre arası ayrılmak isteyen oyuncuların yerine oluşan boşluğu transferle doldurabiliriz" diye konuştu.

GOLCÜLER SUSTU ONLAR KONUŞTU

Süper Lig'de 13. hafta geride kalırken Göztepe'yi orta saha ve savunma oyuncuları sırtladı. Bu süreçte sarı-kırmızılılar, filelere 13 gol gönderirken, bu gollerin sadece 1'ini hücum hattında oynayan oyuncular kaydetti. Jerome sadece 1 gol atmayı başarırken, Deniz Kadah ve Eren Derdiyok henüz siftah yapamadı. Golcülerin başarısız olduğu takımda stoper Alpaslan 3, sol bek Berkan 2 gol atarken, orta saha Soner, Napoleoni ve Castro 2'şer, Serdar ise 1 gol atmayı başardı.

BURAK HAKERLER