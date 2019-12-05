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, maçının hazırlıklarını sürdürdü

Göztepe, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

05.12.2019, 17:00

'de 7 Aralık Cumartesi günü deplasmanda ile karşılaşacak , maçın hazırlıklarına devam etti. Göztepe'de sakatlıkları devam eden ile antrenmanda yer almadı.

Süper Lig'de 7 Aralık Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Göztepe, maçın hazırlıklarına devam etti.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda dar alanda oyun çalışan sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra şut ve pas organizasyonları üzerinde durdu.

Göztepe'de sakatlıkları devam eden Andre Poko ile Yusuf Talum antrenmanda yer almadı.

AA

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