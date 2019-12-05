Göztepe ZTK'da çok iddialı

Kupada geçen yıl son 16 turunda talihsiz şekilde elenen Göz Göz bu sezon da yoluna emin adımlarla ilerliyor. İzmir temsilcisi eğer bu sezon kupayı kaldırırsa yeni stadında Avrupa kupası oynayabilir.

Yeni Stadı'nın kapılarını 26 Ocak 2020'de Beşiktaş maçıyla açacak olan Göztepe bu sezon hem ligde, hem de kupada yoluna emin adımlarla ilerliyor. Sarıkırmızılılar bu sezon ligde üst sıraları hedeflerken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da iddialı konumda. Kupanın 5. tur ilk maçında Karagümrükspor'u deplasmanda 2-1 yenerek moral bulan Göztepe son 16 turu için büyük avantaj elde ederken taraftarlarını da ciddi bir beklentinin içine soktu. UEFA Avrupa Ligi'ne direkt katılmanın en kısa yolu olarak gösterilen Ziraat Türkiye Kupası'nda rakibini rövanşta da yenerse Göz- Göz son 16 turuna adını yazdıracak.

SEKİZ MAÇ SONRA FİNAL

Kupada grup maçlarının oynanmayacağı bu sezon son 16 turu, çeyrek final ve yarı final maçlarında 2'şer maç yapılacak. 21 Mayıs'ta oynanacak finalde şampiyon olan takım ise UEFA Avrupa Ligi'ne direkt katılma şansı yakalayacak. Yani Göztepe Karagümrük'ü elerse kupada 7 maç sonra şampiyonluk kupasını kaldırırsa hem 7.5 milyon liraya varan bir gelirin sahibi olacak, hem de 49 yıllık Avrupa kupaları hayalini gerçekleştirecek. 26 Ocak 2020'de ilk kez kapılarını futbolseverlere açacak Göztepe, bu coşkuyu yaşarsa yeni stadında Avrupa Kupaları'nda ülkemizi temsil edebilecek.

ÜÇ FİNAL MAÇINDA İKİ SAMPİYONLUK

Göztepe Türkiye Kupası'nda efsane takımı ile büyük başarılara imza atmıştı. 1966-67 sezonunda ilk kez kupada finale yükselen Göz-Göz, Altay ile 2-2 berabere kalmış ancak o dönemin kuralları gereği yazı-tura atışıyla kupayı ikinci tamamlamıştı. 1968-69'daki finalde G.Saray ile eşleşen Göztepe rakibini ilk maçta 1-0 yenip ikinci maçta uzatmalardaki 1-1'lik skorla kupayı müzesine götürmüştü.



49 YILDIR SÜREN HASRET

UEFA Avrupa Kupaları'nda iki kez çeyrek final bir kez de yarı final oynayan Göztepe o dönemdeki adıyla Fuar Şehirleri Kupası'nda son maçını Polonya ekibi Gornik Zabrze ile oynadı. İzmir ekibi ikinci turdason Zabki maçlarında rakibine 1-0 ve 3-0'lık skorlarla yenilerek elenmiş bu da Göz-Göz'ün Avrupa kupalarındaki son mücadelesi olmuştu.

HEM GELİR HEM PRESTİJ KAZANDIRIYOR

ZİRAAT Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Karagümrüksor'u yenen Göztepe son 16 turu için büyük avantaj elde etti. Avrupa kupalarına katılmanın en kısa yolu olarak gösterilen kupa mücadelesinde bu sezon iddialı olan Göz- Göz bugüne kadar kasasına 1.5 milyon liraya yakın para koydu. Üç maçta 8 gol atıp 1 gol yiyen Göztepe 11 Aralık'ta oynayacağı maçını da kazanıp yoluna devam etmek istiyor. Müzesinde iki Türkiye Kupası şampiyonluğu bulunan Göztepe finale kadar mücadelesini sürdürür ve mutlu sona ulaşırsa hem kasasına toplamda 7.5 milyon lira koyacak, hem de 49 yıl sonra Avrupa kupalarına katılma mutluluğu yaşayacak. Geçen sezon final oynayan Galatasaray oynadığı tur maçları hariç şampiyon olması nedeniyle 5, ikinci olan Akhisarspor ise 2.7 milyon lira almıştı.



GEÇEN SEZON ÇEYREK FİNAL OYNAMISTI

Ziraat Türkiye Kupası'na 3. turdan katılan Göztepe bugüne kadar üç maç oynadı. 3. turda Yozgatspor'u, 4. turda Sivas Belediyespor'u mağlup eden Göz-Göz 5. tur ilk maçında ise deplasmanda 1.Lig temsilcisi Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etmeyi başardı. Geçen sezon hakem Serkan Çınar'ın oldukça kötü bir yönetim sergilediği maçta Malatyaspor'a penaltılarla 5-3 yenilerek kupaya çeyrek finalde veda etmişti.