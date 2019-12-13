Ver Arthur’u al Eren’i

Galatasaray’dan büyük umutlarla transfer edilen ancak bekleneni veremeyen Eren Derdiyok eski takımı Basel ile görüşüyor. İsviçre ekibi yıldız oyuncu için harekete geçerken Göz-Göz, Derdiyok’a karşılık Arthur’a talip

Göztepe'de G.Birliği maçının hazırlıkları sürerken yöneticiler de 4 Ocak 2020'de başlayacak olan transfer dönemi için şimdiden hazırlıklara başladı. Bu sezon da bir türlü golcülerinden istediği verimi alamayan Göztepe skorer bir forvet almak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların sezon başında G.Saray'dan büyük umutlarla transfer ettiği ancak bir türlü verim alamadığı Eren Derdiyok büyük ihtimalle İzmir ekibinden ayrılacak. Kulübe yakın çevreler Göztepe'de forma şansı bulamayan Eren'in yönetime başvurarak kulüp bulmak için görüşmelere başladığı iddia edildi. Yıldız oyuncunun daha önce formasını giydiği İsviçre'nin Basel takımı ile anlaştığı belirtilirken, Basel'in de transfer için menajerler aracılığıyla İzmir ekibine teklif götürdüğü belirtildi.

TOP ARTIK KOLLER'DE

Eren ile yolları ayırmayı planlayan ayrıca yerine iyi bir golcü almak isteyen Göztepe yönetiminin ise konuyu değerlendireceği öğrenildi. İddiaya göre Göztepe Basel'e, "Eren'i size verelim siz de karşılığında bize Arthur'u verin" dediği öğrenildi. Bu konuda son kararı ise Basel'in teknik direktörü Marcel Koller'in vereceği bildirildi.



HEM GENÇ HEM GOLCÜ

Göztepe'nin gündeminde olan Arthur Mendonça Cabral henüz 21 yaşında olmasına rağmen attığı gollerle dikkatleri üzerine çekiyor. Futbola ülkesinin takımı Ceara'da başlayan ve 5 yıl boyunca bu takımda forma giyen Arthur geçen sezon Brezilya Serie A takımlarından Palmeiras'ta görev yaptı. Bu sezon başında İsviçre temsilcisine imza atan Arthur, kısa sürede takımın bankolarından birisi oldu. Trabzonspor'un yer aldığı UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndan çıkmayı garantileyen Basel'in yıldız oyuncusu Arthur 5 maçta 1 gol atıp 1 golün de asistini yaptı



BASEL ALTYAPISINDA YETİŞMİŞTİ

İsviçre vatandaşı olan Eren Derdiyok, futbola Basel'de başladı ve A takıma kadar yükseldi. Buradaki müthiş futboluyla ön plana çıkan Eren 2009/2010 sezonunda gittiği Bayer Leverkusen'de üç sezon forma giydikten sonra diğer Alman ekibi Hoffenheim'e transfer oldu. Türkiye'ye 2014 sezonunda Kasımpaşa'ya gelen yıldız futbolcu burada 35 maçta attığı 15 gol ile süper bir sezon geçirdi. Kasımpaşa'dan 2016 yılında Galatasaray'a giden ve üç sezon Cim-Bom'da görev yapan Eren, bir Süper Kupa, iki de Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.



PALUT'TAN GÖZTEPE'Lİ FUTBOLCULARA SARI UYARI

GÖZTEPE'DE Alpaslan Öztürk ile Soner Aydoğdu Gençlerbirliği ile deplasmanda yarın oynanacak maçta forma giyemeyecek. Teknik Direktör İlhan Palut, başta kart cezası sınırında olan Titi, Berliği kan Emir, Andre Poko, Lamine Gassama ve Cameron Jerome başta olmak üzere tüm futbolculara gereksiz yere kart görmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

HAMZA HAMZAOĞLU "KAZANMAK ZORUNDAYIZ"

GENÇLERBİRLİĞİ'NİN teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Fenerbahçe'ye yenilsek de iyi bir takımız" derken Göztepe'yi yenerek çıkışa geçmek istediklerini söyledi. Göztepe'nin özellikle deplasmanda çok iyi oynadığına dikkat çeken Hamzaoğlu, "Biran önce düşme hattından iyice uzaklaşmak istiyoruz. Bu nedenle özellikle Göztepe maçını kazanmak zorundayız" dedi.



KİĞILI, GÖZTEPE'NİN GİYİM SPONSORU OLDU

Ünlü giyim firması, sadece takıma değil, taraftarlara özel ürünler sunacak. Göztepe'ye özel hazırlanan koleksiyon büyük beğeni aldı



Ünlü giyim markası Kiğılı ile Göztepe arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Kiğılı Ceo'su Hilal Suerdem, Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut ve futbolcuların yer aldığı imza töreninde güzel görüntüler oluştu. Kiğılı Ceo'su Hilal Suerdem, spora ve sporcuya desteğin Kiğılı markası için vazgeçilmez olduğunu belirterek, "Göztepe Spor Kulübü ile gerçekleştirdiğimiz sponsorluk kapsamında, futbolcularımızdan teknik ekibe, sağlık ekibinden yöneticilere kadar tüm Göztepe Spor Kulübü ekibini Kiğılı şıklığı ile buluşturmayı amaçlıyoruz. Taraftarlara ve sporculara özel olarak tasarladığımız koleksiyonu ilk kez sizlerin beğenisine sunuyoruz. Hazırladığımız özel ürünler ayrıca Göz Göz Mağazalarında da tüketicilere sunulacak" dedi. Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya ise "Her geçen gün büyüyen ve Süper Lig'de büyük başarılara imza atan futbol takımımız, Kiğılı'nın sponsorluğunda daha büyük bir motivasyona ulaştı. Camiamıza hayırlı olsun" dedi.



SIRA GELDİ GENÇLER'E

Oynadığı son üç deplasman maçını da kazanan Göz-Göz, Gençlerbirliği'ni de gözüne kestirdi



Süper Lig'de son yenilgisini 27 Ekim 2019'da Kasımpaşa önünde alan Göztepe 5 maçlık yenilmezliğini sürdürürken son üç deplasman maçını da kazanarak taraftarlarını umutlandırdı. Yarın Ankara'da 17.30'da Gençlerbirliği'nin konuğu olacak Göztepe bu maçı da kazanıp dış sahadaki galibiyet serisini 4'e çıkarmak istiyor. Trabzonspor (1-0), Alanyaspor (1/0) ve Ankaragücü'nü (3-1) deplasmanda yenip Yeni Malatya (1-1) ve Fenerbahçe (2-2) ile berabere kalan sarıkırmızılılar puanını 23'e çıkartıp Avrupa kupaları hedefine biraz daha yaklaşmak istiyor. Teknik Direktör İlhan Palut, G.Birliği'nin iyi bir ekip olduğunu belirtirken, "Dikkatli olmalıyız. Bu maçı da kazanıp çıkışımızı sürdürmek istiyoruz" dedi.





"ÇİMLERE BİLE BASAMIYORUM"

GÖZTEPE Başkan Vekili Talat Papatya, Kığılı ile yapılan sponsorluk anlaşmasında ilginç açıklamalarda bulundu. Bornova Stadı'nda yaklaşık 9 bin taraftarın Göztepe'yi desteklediğini belirten Papatya, "Yeni stadımızda 24 bin civarında taraftarımız olacak. Yani 15 bin yeni transfer yapacağız. En büyük takviyemiz taraftarımız olacak. Stadımıza girerken içimden ayakkabılarımı çıkarmak geliyor. Galoş takmak istiyorum, o mermerlere basarken içim cız ediyor. Bu stat İzmir'in ve Göztepelilerin evi. Herkes buraya sahip çıkacak. Tüm vatandaşlarımızın çok seveceği ve çok beğeneceği bir stat geliyor" dedi.