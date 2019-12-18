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- maçının hakemi belli oldu

Göztepe - Galatasaray maçının hakemi belli oldu

18.12.2019, 12:21

'in 16'ncı haftasında görev alacak hakemler belli oldu. 21 Aralık akşamı oynanacak olan - maçında hakem düdük çalacak.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 16. haftasında 21 Aralık Cumartesi akşamı oynanacak olan Göztepe - Galatasaray maçının hakemi belli oldu. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmayı hakem Serkan Tokat yönetecek.

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