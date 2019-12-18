Süper Lig'in 16'ncı haftasında görev alacak hakemler belli oldu. 21 Aralık akşamı oynanacak olan Göztepe - Galatasaray maçında hakem Serkan Tokat düdük çalacak.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 16. haftasında 21 Aralık Cumartesi akşamı oynanacak olan Göztepe - Galatasaray maçının hakemi belli oldu. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmayı hakem Serkan Tokat yönetecek.
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