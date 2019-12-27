Göztepe'de hedef önce puan sonra operasyon

SÜPER Lig'de pazar günü lider Demir Grup Sivasspor deplasmanına çıkıp sezonun ilk yarısını tamamlayacak Göztepe, karşılaşmadan puan ya da puanlar beklerken, maç ertesi kadroda operasyon başlayacak

Ligin ikinci yarısında yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne taşınacak sarı-kırmızılılarda ilk olarak 34 kişilik kadroda azalmalar olacak. İkinci yarıya daha güçlü oyuncu grubuyla başlamayı hedefleyen Göz-Göz'de forma şansı bulamayan gençler alt liglerdeki takımlara kiralanacak. Teknik kadronun verim alamadığı Eren, Borges, Yasin ve Sanneh gibi isimlerle de masaya oturulacak. Futbolculara teklif olması halinde yollar ayrılacak ya da oyuncularla karşılıklı anlaşma yolu denenecek.



Dış transferde de çalışmalarına başlayan Göztepe'de en az 3 bölgeye takviye yapılacak. Özellikle yeni stadına geçmesiyle hedef büyütecek İzmir ekibinde taraftarlar yıldız bir ismi takımda görmek isterken, Başkan Mehmet Sepil de bu çağrıya kayıtsız kalmayacak. Avrupa'da tanınmış, hücuma yönelik bir futbolcuyu İzmir'e getirmeyi amaçlayan yönetim, teknik direktör İlhan Palut'un raporu doğrultusunda savunma ve orta sahaya da oyuncu monte edecek. Önce Sivasspor maçını kazasız atlatmayı amaçladıklarını söyleyen İlhan Palut, "Transferlerimiz çok sayıda olmayacak, aramızdan giden arkadaşlarımız da olacak. Ancak önce ligin ilk devresini güzel bir şekilde bitirmek istiyoruz" dedi.

DHA