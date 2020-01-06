Göztepe’ye müthiş teklif

Fenerbahçe, 26 yaşındaki oyuncu için yaptığı kiralık teklifine olumsuz yanıt alınca bu kez de Göztepe’nin daha önceden talip olduğu Mehmet Ekici ve Alper’i verebileceklerini bildirdi

Süper Lig'de ikinci yarıda hedef büyüten Göztepe'nin başarılı stoperi Alpaslan Öztürk için Fenerbahçe baskısını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda ilk yarıda gösterdiği performansla Göz-Göz'ü sırtlayan Alpaslan, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın listesinde tek yerli oyuncu olarak göze çarpıyordu. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'i transfer için ikna edemeyen Fenerbahçe yönetimi, 26 yaşındaki futbolcu için yaptığı kiralık teklifinden de olumsuz yanıt aldı. Ancak Alpaslan'ı transfer etmeyi kafasına koyan İstanbul ekibi, sözleşmesi 2021 yılına kadar süren futbolcu için takas formülünü öne sürdü. Sarı-lacivertliler, Alpaslan için satın alma opsiyonu isterken karşılığında transfer listesinde yer alan yıldız orta saha oyuncuları Mehmet Ekici ve Alper Potuk'u da önerdi.

DEĞERLENDİRİLECEK

Bu gelişmeler üzerine yapılan teklifi değerlendirmeye alan başkan Mehmet Sepil, teknik direktör İlhan Palut ile bir toplantı yapıp kararını bildirecek.



VEİGNEAU ÖNERİLDİ

SÜPER Lig'de ikinci yarı hazırlıklarına İzmir'de başlayan sarı-kırmızılılar, forvet hattı için Remy, Robinho, Adebayor, stoper olarak ise Manuel Da Costa ile ilgilenirken İzmir ekibine sol bek Olivier Veigneau önerildi. Kasımpaşa ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fransız oyuncunun menajerler tarafından İzmir ekibine tavsiye edildiği ifade edildi. Savunmaya takviye yapmayı planlayan Göztepe'de sol bek de isteyen teknik direktör İlhan Palut'un Veigneau ile ilgili kararını en kısa sürede vereceği kaydedildi. Fransız oyuncu Monaco, Nice, Duisburg ve Nantes'ta da forma giymişti.



TAMER TUNA İLK 3 MAÇTA GÖZ-GÖZ'E RAKİP OLACAK

SÜPER Lig'de üçüncü sezonuna giren Göztepe'de iki dönem görev yapan ve görevini İlhan Palut'a devreden teknik direktör Tamer Tuna'nın yolu Göz-Göz ile yine kesişti. Antalyaspor ile anlaşma sağlayan Tuna, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 16 ve 22 Ocak'ta, ligde de 19 Ocak'ta ilk üç resmi maçını Göztepe ile oynayacak.