Göz-Göz gaza bastı

Göztepe, Huddersfield forması giyen orta saha oyuncusu Jonathan Hogg’u takibe alırken Vitesse’den Matavz konusunda görüşmeler sürüyor. Ayrıca Remy, Robinho ve Adebayor da listede bulunuyor

SÜPER Lig'de ilk yarıyı 23 puanla 10. sırada tamamlayan ve ikinci yarıda üst sıraları hedefleyen Göztepe, transfer girişimlerini hızlandırdı. Orta saha ve hücum hattına takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılıların listesindeki adaylar taraftarları heyecanlandırıyor. Son olarak Huddersfield forması giyen orta saha oyuncusu Jonathan Hogg'u da gündemine aldığı öne sürülen İzmir ekibinin sözleşmesi Haziran ayında sona erecek oyuncuyu uygun bir bonservis bedeli ile kadrosuna katmayı hedeflediği öğrenildi.

24 MAÇTA OYNADI

Göztepe'nin transfer listesinde bulunan Jonathan Hogg bu sezon Huddersfield forması ile 24 karşılaşmada görev aldı. 31 yaşındaki oyuncu bu süreçte gol atmayı başaramazken Aralık ayında oynanan Wigan Athletic mücadelesinde bir asit yapmıştı. Toplam 2039 dakika süre alan tecrübeli oyuncu son 7 sezondur Huddersfield takımında forma giyiyor.

MATAVZ'A TAKİP

SON yedi sezondur Huddersfield kulübünde görev alan 31 yaşındaki futbolcu için birkaç gün içerisinde bir görüşme yapacağı bildirildi. Göz Göz'ün ayrıca hücum bölgesi için Sloven forvet Tim Matavz'ın durumunu da yakından takip ediyor. Hollanda ekibi Vitesse'nin yönetimiyle ve oyuncuyla temasa geçen Göztepe Başkanı Başkan Mehmet Sepil'in olumlu bu konuda dönüş aldığı ve transferi bitirmek için çalışmalarını daha da yoğunlaştıracağı kaydedildi. Göztepe, Matavz'ın yanı sıra Remy, Robinho ve Adebayor gibi yıldızlarla da ilgilenirken bu üç oyuncu ile ilgili trafiğin hız kazandığı gelen haberler arasında.



GÖZTEPE'DEN KÖTÜ PROVA: 1-0

SÜPER Lig'de ilk yarıyı orta sıralarda bitiren yeni stadıyla birlikte ikinci yarıda gözünü Avrupa Kupalarına diken Göztepe, hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'da ilk hazırlık maçında Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar mücadeleye Beto, Berkan, Reis, Hakan, Gassama, Soner, Borges, Mossoro, Batuhan, Serdar ve Jerome ilk 11'yle başlarken ikinci yarıya Göktuğ, Murat, Titi, Leo, Borges, Castro, Yalçın, Kerem, Napaloeni, Ege ve Deniz oyuna dahil oldu.. Karşılaşmadaki tek golü 38. dakikada Fernandes attı.



SAVUNMA DEĞİRMENİ

Süper Lig'de 2.5 sezonunu dolduran Göztepe, savunmanın ortasına yaptığı altı takviyede de aradığını bulamadı



Göztepe, 2017-2018 sezonundan bu yana mücadele ettiği Süper Lig'de 5. transfer dönemine girerken yaptığı takviyelerde stoperleri öğüttü. 2017-2018 sezonunda sezon başında Fransız ekibi Bastia'dan transfer olan Fransız oyuncu Matheiu Peybernes, sadece 9 maçta forma giyip devre arasında takımdan ayrıldı. Eskişehir'den büyük ümitlerle alınan Hakan Çinemre ise iki kez şansız bir şekilde sakatlanınca kadroda yer bulamadı. Arjantinli stoper Fausto Grillo sezon boyunca ligde hiç şans bulamadı. Göz-Göz, 2019-2020 sezonunda da yanlış transfer politikasının kurbanı oldu. Sezon başında Belçika'nın Anderlecht ekibinden kiralık olarak kadroya alınan Bubacarr Sanneh ligde sadece 2 kez forma giydi, Menemen'den bonservisiyle alınan Veli Çetin ise kupada sadece 1 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, Sanneh ve Veli Çetin'i kadro dışı bırakırken Leipzig'ten gelen Atınç Nukan ise Süper Lig'de şans bulamazken kupada ise sadece 4 maçta forma giydi.



AHMET ÇALIK İÇİN TEKLİF SUNULACAK

GÖZTEPE'NİN savunması için düşündüğü Ahmet Çalık ile ilgili bu hafta sonuna doğru bir girişimde bulunulacağı öne sürüldü. G.Saray yönetimi ile temasa geçecek İzmir ekibi bu transferi bir an evvel sonlandırmanın hesabını yapıyor.



YASİN ÖZTEKİN SİVAS'A İMZA ATTI

GÖZTEPE'DEN ayrılan Yasin Öztekin, ilk yarıyı lider bitiren Sivasspor ile anlaştı. Sarı-kırmızılı kulüpten ayrılan tecrübeli oyuncu Sivas'ın yolunu tuttu. Ya bu sezon ligde fazla forma şansı bulamazken kupada 4 maçta 2 gol atıp 2 de asist yapmıştı.