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'de golcüler istikrarlı olamadı! ediliyor mu?

Göztepe'de golcüler istikrarlı olamadı! Emmanuel Adebayor transfer ediliyor mu?

13.01.2020, 13:40

'de bu sezon 3. yılını geçiren , golcülerinde bir türlü istikrarı yakalayamadı. Peki transferinde son durum ne? 'ye geliyor mu? İşte tüm detaylar...

'de bu sezon 3. yılını geçiren , golcülerinde bir türlü istikrarı yakalayamadı. Peki transferinde son durum ne? 'ye geliyor mu? İşte tüm detaylar...

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