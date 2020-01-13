Süper Lig'de bu sezon 3. yılını geçiren Göztepe, golcülerinde bir türlü istikrarı yakalayamadı. Peki Emmanuel Adebayor transferinde son durum ne? Adebayor Göztepe'ye geliyor mu? İşte tüm detaylar...
Süper Lig'de bu sezon 3. yılını geçiren Göztepe, golcülerinde bir türlü istikrarı yakalayamadı. Peki Emmanuel Adebayor transferinde son durum ne? Adebayor Göztepe'ye geliyor mu? İşte tüm detaylar...
Göztepe'de golcüler istikrarlı olamadı! Emmanuel Adebayor transfer ediliyor mu? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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