Göztepe'de golcüler istikrarlı olamadı! Emmanuel Adebayor transfer ediliyor mu?

Süper Lig'de bu sezon 3. yılını geçiren Göztepe, golcülerinde bir türlü istikrarı yakalayamadı. Peki Emmanuel Adebayor transferinde son durum ne? Adebayor Göztepe'ye geliyor mu? İşte tüm detaylar...