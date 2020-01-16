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'de 'in sözleşmesi feshedildi

Göztepe'de Veli Çetin'in sözleşmesi feshedildi

16.01.2020, 16:24

ekiplerinden , sezon başında Ekol Göz Menemenspor'dan transfer ettiği ile yollarını ayırdı. Öte yandan, 'a kiralanan 'nin bu sezon sonu bitecek sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığı kaydedildi.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Veli Çetin'le görüşmeler neticesinde sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.

Sarı-kırmızılı ekibin Antalya kampına götürülmeyen Veli Çetin, bu sezon Göztepe formasıyla Türkiye Kupası'nda 1 maçta mücadele etmişti.

Öte yandan, Adanaspor'a kiralanan Hakan Çinemre'nin bu sezon sonu bitecek sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığı kaydedildi.

AA

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