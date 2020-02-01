Göztepe zirveyi zorluyor

Antalya ve Beşiktaş galibiyetleri ile Avrupa kupaları için ümitlenen sarı-kırmızılılarda, yerliler atılan 24 golün 16’sına katkı yaparken 29 puanla Göz-Göz, 4. sırada yerini aldı.

Beşiktaş maçında açılışı yapılan Gürsel Aksel Stadı ile birlikte Avrupa Kupaları için en güçlü adaylardan birisi haline gelen Göztepe'yi yerli oyuncuları sırtladı. Ligde 19 haftada 29 puan toplayarak 8. sıraya yerleşen ve ilk 4 ile arasında sadece 6 puanlık bir fark bulunan Göz-Göz, sadece yerli oyuncuların skora yaptığı katkı göz önüne alındığında zirveye ortak oldu.

YABANCILAR KATKI YAPAMADI

Sarı-kırmızılı ekip 19 haftalık süreçte 24 gol atarken, bu gollerin 16'sı yerli yıldızlarının ayağından geldi. Yabancı oyuncuların skora katkı yapamadığı İzmir temsilcisi, sadece Türk oyuncularının attığı gollerle ligde topladığı 29 puana ulaştı. Sarıkırmızılılar, bu puanla ligde birçok takımı sollayarak 43 puanlı lider Sivasspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardından 4. sırada yerini aldı.

HALİL VE SERDAR ZİRVEDE

Sarı-kırmızılı ekipte, orta alanda forma giyen yerli yıldızlar en çok gol atan futbolcular oldu. Beşiktaş maçında attığı golle Gürsel Aksel Stadı'nın açılış golüne imza atan Halil Akbunar ve Serdar Gürler de 4'er golle takımın en skorer oyuncuları oldu. Alpaslan Öztürk ve Soner Aydoğdu da 3 golle yıldızını parlattı, Berkan Emir ise kritik 2 golle takımına hayat verdi.

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