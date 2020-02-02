Göz-Göz’de hedef Serdar

Göztepe yönetimi ligde 4 gol, 5 asistlik performansla takımın en skorer ismi olan oyuncunun bonservisini Huesca’dan almak için sezon sonunda hamle yapacak.

Süper Lig'de ara transfer dönemi önceki gün resmen kapanırken Avrupa Kupaları'na göz diken Göztepe yönetimi sezon sonu için şimdiden düğmeye bastı. Sarı-kırmızılı yönetim, geçen sezon devre arasında 1.5 yıllığına İspanyol ekibi Huesca'dan kiraladığı Serdar Gürler'in performansından memnun kalınca, futbolcunun bonservisini almak için düğmeye bastı.

ELİNİ ÇABUK TUTACAK

Sarı-kırmızılı ekibe mükemmel bir uyum sağlayan ve 17 haftada 4 gol atıp, 5 golün de servisini yapan 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu teknik direktör İlhan Palut'un gözdesi oldu. Yönetim, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Serdar'a yeni bir kontratla 'İzmir'de kal' teklifini sunacak, Huesca ile de sezon bitmeden bonservis pazarlıklarını başlatacak.

KALMAK İSTİYOR

Ara transfer döneminde G.Saray ve Trabzonspor ile ismi anılan Serdar'ı elinden kaçırmak istemeyen sarı-kırmızılılar, elini çabuk tutarak yıldız oyuncuyu elinden kaçırmamak istiyor. Serdar'ın da İzmir'de mutlu ve yeni kontrat için hazır olduğu öğrenildi.



10 puana etki etti

Serdar, bu sezon altın yılını yaşıyor. Geçen sezon 15 maçta 2 gol atıp, 2 asist yapan futbolcu, bu sezon ise bu performansını ikiye katladı. Serdar, 17 haftada 4 gol atıp, 5 asistlik bir performans sergilerken Göztepe'nin en skorer futbolcusu oldu. Başarılı kanat oyuncusu Göztepe'nin kazandığı 10 puana doğrudan ve dolaylı olarak etki etti.