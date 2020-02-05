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- karşılaşmasının hakemi belli oldu

Göztepe-Çaykur Rizespor karşılaşmasının hakemi belli oldu

05.02.2020, 13:07 Güncelleme Tarihi: 05.02.2020,13:20

'in 21. hafta maç programı ve hakemleri açıklandı. ekibi 'nin kendi sahasında 'la karşılaşacağı maçı deneyimli hakem yönetecek.

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklama ile 21. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

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