Göztepe-Çaykur Rizespor karşılaşmasının hakemi belli oldu

Süper Lig'in 21. hafta maç programı ve hakemleri açıklandı. İzmir ekibi Göztepe'nin kendi sahasında Çaykur Rizespor'la karşılaşacağı maçı deneyimli hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklama ile 21. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.