Göztepe’ye yakışmadı

Denizlispor deplasmanından 1 puanla dönen Göztepe'de futbolcuların sergilediği performans teknik direktör İlhan Palut'u memnun etmedi. Teknik Direktör İlhan Palut, başladık, golü bulduk sonra da “İyi topu Denizli’ye teslim ettik” dedi

Denizlispor deplasmanından 1 puanla dönen Göztepe'de futbolcuların sergilediği performans teknik direktör İlhan Palut'u memnun etmedi. Futbolcuları eleştiren genç teknik adam, "İlk 15 dakika çok etkili oynadık ve golü bulduk. Daha sonra skoru arttırabilecek pozisyonlar da bulduk fakat 15. dakikadan sonra topu Denizlispor'a teslim ettik. Bu durum bize hiç yakışmadı" diye konuştu.



EKSİKLERİ GİDERECEĞİZ

Palut, "Denizlispor önünde daha iyi oynamamız çok daha iyi savunma yapmamız gerekirdi. Maçın 90 dakikasına baktığımız zaman deplasmanda alınan 1 puanı da değerli görüyorum. Ama iyi oynamadık. Benim gibi oyuncularımız da aynı görüşte. Eksiklerimizi giderme adına çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.