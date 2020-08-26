Göztepe'nin yeni sezon formaları belli oldu

Göztepe'nin yeni sezonda giyeceği formalar görücüye çıktı.



İzmir'in sarı kırmızılı ekibinin 2019-20 sezonunda iç saha, deplasman ve alternatif formaları şöyle:





Yeni dizaynıyla taraftara tanıtılan formalardan iç sahada giyilecek olanı, sarı-kırmızı renkli dama desenli olarak tasarlandı.







Dış saha forması ise siyah renkli olarak belirlendi. Sosyal medyada taraftarların bir bölümü formalara geçer not verirken, bazı futbolseverler ise formaları beğenmedi.



