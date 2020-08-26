Göztepe'nin yeni sezonda giyeceği formalar görücüye çıktı.
İzmir'in sarı kırmızılı ekibinin 2019-20 sezonunda iç saha, deplasman ve alternatif formaları şöyle:
Yeni dizaynıyla taraftara tanıtılan formalardan iç sahada giyilecek olanı, sarı-kırmızı renkli dama desenli olarak tasarlandı.
Dış saha forması ise siyah renkli olarak belirlendi. Sosyal medyada taraftarların bir bölümü formalara geçer not verirken, bazı futbolseverler ise formaları beğenmedi.
Göztepe'nin yeni sezon formaları belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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