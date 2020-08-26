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'nin formaları belli oldu

Son dakika... 'teki temsilcisi 'nin 2020-2021 sezonunda giyeceği formalar görücüye çıktı. Kulüp, sosyal medya hesabından yeni formaları paylaştı.

Göztepe'nin yeni sezon formaları belli oldu

DHA

26.08.2020, 13:42 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020,13:46

Göztepe'nin yeni sezonda giyeceği formalar görücüye çıktı.

İzmir'in sarı kırmızılı ekibinin 2019-20 sezonunda iç saha, deplasman ve alternatif formaları şöyle:



Yeni dizaynıyla taraftara tanıtılan formalardan iç sahada giyilecek olanı, sarı-kırmızı renkli dama desenli olarak tasarlandı.



Dış saha forması ise siyah renkli olarak belirlendi. Sosyal medyada taraftarların bir bölümü formalara geçer not verirken, bazı futbolseverler ise formaları beğenmedi.

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