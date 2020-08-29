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Haberler Göztepe Sinan Bolat elden kaçtı

elden kaçtı

Sinan Bolat elden kaçtı
Giriş Tarihi: 29.8.2020

TRANSFER döneminde adı sık sık Göztepe ile anılan 31 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Sinan Bolat, Belçika ekibi Gent'e transfer oldu. Yapılan açıklamada tecrübeli kaleci ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Tecrübeli kaleci, Belçika'daki 4. farklı kulübünde mücadele verecek. Tecrübeli kaleci öncesinde de S.Liege, C.Brugge, Antwerp ve Gent formalarını giydi. Milli file bekçisi kariyerinde Kayseri ve G.Saray'da oynamıştı.

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