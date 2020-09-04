Göztepe ‘10’un peşinde

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun başlamasına kısa bir süre kala Göztepe, transferde gaza bastı. Orta alanda Castro, Borges ve Serdar gibi yıldızlarını kaybeden Göz-Göz'de yönetim on numara pozisyonu için yerli bir isme teklif götürdü. Sarı-kırmızılılar, İspanyol ekibi Deportivo ile sözleşmesi sona eren eski milli yıldız Emre Çolak'ı radarına aldı. Galatasaray altyapısından yetişen ve 2016 yılından bu yana yurtdışında forma giyen 29 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu da Türkiye'ye dönmeye Süper Lig'de oynamaya sıcak bakıyor.

EMRE ÇOLAK'A CAZİP TEKLİF

Göz Göz yönetimi bonservisi de elinde olan Emre'ye 600 bin Euro'luk teklif götürdü. Kulüp tarihi, yeni stadı ve taraftar profili ile Türkiye'nin en köklü kulüpleri arasında yer alan Göztepe'nin teklifi 29 yaşındaki yıldızı cezbetti. Taraflar önümüzdeki günlerde maddi konuları detaylandırmak için bir araya gelecek.



4 SEZONDUR DIŞARDA

G.SARAY altyapısından yetişen Emre, sarı-kırmızılı ekipteki performansıyla İspanyol ekibi Deportivo'ya transfer oldu. Bir dönem Suudi Arabistan ekibi Al Wahda da forma giyen Emre geçen sezon devre arasında eski kulübü Deportivo'ya geri döndü. Emre İspanya'da ikinci yarıda 16 maçta forma giyip fileleri 2 kez havalandırdı.



STOPERDE YENİ ROTA MARİAPPA

SAVUNMAYA yapacağı takviye için daha önce el sıkışıp İzmir'e getirdiği Sırp stoper Bogdan Planic'in transferinden vazgeçen Göztepe yeniden İngiltere'ye yöneldi. Sarıkırmızılılar, Premier Lig'de Watford forması giyen Adrian Mariappa'ya talip oldu. Jamaika asıllı İngiliz futbolcunun İngiliz ekibiyle sözleşmesinin bitmesi Göz-Göz'ün transferde elini güçlendiriyor. 33 yaşındaki Mariappa Ada'da Reading ve Crystal Palace'da da forma giydi

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