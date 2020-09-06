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Göz-Göz’de bombası

yönetimi, orta sahaya takviye için İspanyol ekibi Real Vallodolid’de forma giyen Fransız futbolcuya teklif götürdü Bonservisi elinde olan futbolcu ekibine sıcak bakıyor.

Göz-Göz’de Ben Arfa bombası
Giriş Tarihi: 6.9.2020

Transferin suskun takımı Göztepe, bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Süper Lig'de sezonun başlamasına çok kısa bir süre kala on numara boşluğunu gidermek isteyen Göz-Göz yönetimi sürpriz bir isme kancayı taktı. Sarı-kırmızılılar, dünyaca ünlü yıldız orta saha Hatem Ben Arfa'ya teklif götürdü.

MADDİ PÜRÜZLER GİDERİLECEK
Son olarak İspanya La Liga temsilcilerinden Real Vallodolid ekibinde forma giyen ve sözleşmesi sona eren Ber Arfa ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Tunus asıllı Fransız futbolcunun menajerler vasıtasıyla Göztepe'ye önerildiği ve yönetim futbolcuyu liste başına eklediği öğrenildi. 33 yaşındaki yıldızın da Süper Lig'de Göztepe forması giymeye yakın olduğu ve maddi pürüzlerin giderilmesiyle resmi adımların atılacağı belirtildi. Göztepe'nin Ben Arfa'ya ilgisi Türkiye gündemine de bomba gibi düşerken teknik direktör İlhan Palut'un da Fransız futbolcuyu çok istediği belirtildi.

KARİYERİ PARLAK
Hatem Ben Arfa, Fransa'da Versailles altyapısında futbola başlarken Olympic Lyon ve Marsilya kariyerlerinden sonra İngiltere'ye kariyergitti. Burada Newcastle United ve Hull City'de forma giyen 33 yaşındaki yıldız ardından Fransa'ya dönerek sırasıyla Nizza, Paris Saint Germain ve Rennes ekiplerinde görev yaptı.

BURAK HAKERLER

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