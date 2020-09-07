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’de koronavirüse yakalanan futbolcunun son 3 testi negatif çıktı

Geçtiğimiz haftalarda yeni transferlerinden birinde korona virüs testinin pozitif sonuçlandığını duyuran 'de sevindirici haber geldi. Sarı-kırmızılı ekip, pozitif vakaya rastlanan oyuncusuna bugüne kadar 3 kez test uygulandığını ve bugün itibarıyla 3. testin de negatif sonuçlandığını duyurdu.

Göztepe’de koronavirüse yakalanan futbolcunun son 3 testi negatif çıktı

07.09.2020, 09:22

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan futbolcunun, son 3 testinin negatif çıktığı ve yarın takımla birlikte antrenmanlara başlayacağı bildirildi.

Göztepe Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün belli olan son test sonucuyla birlikte üst üste 3 Kovid-19 testinden de negatif sonuç alan oyuncumuz yarın takımla birlikte antrenmanlara başlayacaktır." denildi.

Kulüpten 25 Ağustos'ta yapılan açıklamada, futbol takımıyla yeni sözleşme imzalayan oyuncuya yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, futbolcunun Afyonkarahisar kampına dahil edilmediği ve evde tedavisine başlandığı kaydedilmişti.

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