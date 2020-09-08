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Haberler Göztepe Celso Borges’i Deportivo kaptı

’i kaptı

Celso Borges’i Deportivo kaptı
Giriş Tarihi: 8.9.2020

Göztepe'den alacaklarını alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Celso Borges, İspanya'nın ünlü ekibi Deportivo'ya imza attı. Göztepe ile haksız fesih yaptığı gerekçesiyle mahkemelik olan Kosta Rikalı futbolcunun kulüpte 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu. Borges, 2018'de ayrılarak Göztepe'ye imza attıktan 2 yıl sonra eski kulüben geri döndü. Yönetim İspanyol ekibinin bu girişimi sonrası transferin yasal olmadığı gerekçesiyle yeniden hukuki yollara başvurmaya hazırlanıyor. Borges, iki sezondur görev yaptığı Göztepe'de 53 maçta forma giyerken 2 gol kaydetmişti.

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