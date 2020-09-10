Alpaslan savaşı

Süper Lig ekibi Göztepe'nin başarılı savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u yine karşı karşıya getirdi. Sarı-kırmızılı ekipte geçen sezon gösterdiği performansla dikkat çeken 26 yaşındaki savunmacı için devreye giren şampiyon adayı iki kulüp bu kez takas teklifi ile Göz-Göz'ün kapısını çaldı. Yıldız oyuncuyu ısrarla isteyen Fenerbahçe, bonservisine karşılık İzmir ekibine Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra 500 bin Euro'luk bir teklif sundu.

TAKAS ÖNERİSİ

Bir diğer takas önerisi ise Karadeniz ekibi Trabzon'dan geldi. Bordo-mavili yönetim, Alpaslan'a karşılık Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme+400 bin Euro önerdi. Takas önerisine sıcak bakmayan sarı-kırmızılı yönetim ise iki kulübe de şimdilik ret yanıtı verdi. Göztepe yönetimi bir yıl sonra kontratı bitecek olan Alpaslan için bonservis bedelini 1.5 milyon Euro olarak belirledi. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Alpaslan ısrarı sürerken transferin önümüzdeki günlerde şekillenmesi bekleniyor. Belçika doğumlu olan Alpaslan, futbola Germinal altyapısında başlarken daha sonra Standart Liege, Kasımpaşa ve Eskişehir formalarını da giydi. Sarı-kırmızılı ekipte iki sezonda 55 maça çıkan Alpaslan, 10 gol kaydetti.

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