Göztepe - Denizlispor ı CANLI ANLATIM

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk hafta maçında Göztepe, sahasında Denizlispor'u ağırlıyor. İki takım arasında geçen sezon oynanan iki maçta da galip çıkmadı. İzmir'deki müsabaka golsüz sona ererken, Denizli'deki randevu ise 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

GÖZTEPE DENİZLİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayacak olan Göztepe-Denizlispor mücadelesini hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Alpaslan Dedeş yapacak. beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE, SÜPER LİG'DE 29. SEZONUNA GİRDİ

2020-2021 sezonu ilk maçında 12 Eylül Cumartesi Yukatel Denizlispor'u konuk edecek Göztepe, Süper Lig'de 28 sezonda 872 maça çıktı. Bu müsabakalarda 273 galibiyet, 272 beraberlik ve 327 mağlubiyet alan sarı-kırmızılı takım, 932 gol attı, kalesinde 1040 gol gördü.

Geçen yıl ligi teknik direktör İlhan Palut ile tamamlayan ve yeni sezona da Palut yönetiminde başlayacak sarı-kırmızılı ekip, 12 futbolcuyla yollarını ayırırken, şimdiye kadar 6 oyuncuyu kadrosuna dahil etti.