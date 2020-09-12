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Haberler Göztepe Göztepe - Denizlispor ı CANLI ANLATIM

- ı CANLI ANLATIM

'in güçlü takımlarından , yeni sezonunun ilk hafta maçında ile karşı karşıya geliyor. Canlı anlatım olarak haberimizden maçı takip edebilirsiniz.

Göztepe - Denizlispor ı CANLI ANLATIM

12.09.2020, 19:54

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk hafta maçında Göztepe, sahasında Denizlispor'u ağırlıyor. İki takım arasında geçen sezon oynanan iki maçta da galip çıkmadı. İzmir'deki müsabaka golsüz sona ererken, Denizli'deki randevu ise 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

GÖZTEPE DENİZLİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayacak olan Göztepe-Denizlispor mücadelesini hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Alpaslan Dedeş yapacak. beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE, SÜPER LİG'DE 29. SEZONUNA GİRDİ

2020-2021 sezonu ilk maçında 12 Eylül Cumartesi Yukatel Denizlispor'u konuk edecek Göztepe, Süper Lig'de 28 sezonda 872 maça çıktı. Bu müsabakalarda 273 galibiyet, 272 beraberlik ve 327 mağlubiyet alan sarı-kırmızılı takım, 932 gol attı, kalesinde 1040 gol gördü.
Geçen yıl ligi teknik direktör İlhan Palut ile tamamlayan ve yeni sezona da Palut yönetiminde başlayacak sarı-kırmızılı ekip, 12 futbolcuyla yollarını ayırırken, şimdiye kadar 6 oyuncuyu kadrosuna dahil etti.

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