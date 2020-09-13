Göztepe farka koştu

İzmir temsilcisi lige iyi başladı. 8. dakikada sol kanattan Berkan'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Rodallega ile mücadele eden Alpaslan'ın yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı 10. dakikada kullanan Alpaslan Öztürk takımını 1-0 öne geçirdi. 25'te sol kanattan Berkan'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içindeki Atınç Nukan, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 2-0. 43'te Soner Aydoğdu'nun pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Halil Akbunar'ın karşı karşıya vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.

GOL YAĞMURU DEVAM ETTİ

50'de Mossoro defansın arkasına attığı topta Ideye rakibinden sıyrılamadı. Seken topu Mossoro ağlara yolladı: 4-0. 62'de Lopes sağ kanattan ortasını açtı, Oğuz topu filelere yolladı: 4-1. 65'te Murat sağdan orrtaladı, Soner'in şutu kaleci Cenk'te kaldı. 71'de Tripic yaklaşık 35 metreden harika vurdu, top doksandan ağlarla buluştu: 5-1. 77'de Berkan korner atışını kullandı, Kubilay'ın kafa vuruşu üst direkte patladı. 90+3'te Tripic sağ kanattan içeri çevirdi, Soner'in bıraktığı topta Efe'nin şutu az farkla üstten auta gitti. Karşılaşma 5-1 sona erdi.



GÖZ-GÖZ'DE POKO KADRODA YOK

GÖZTEPE'NİN Gabonlu orta saha oyuncusu Andre Poko da dün Denizlispor maçının kadrosunda yer almadı. 2019-2020 sezonunun tamamlanmasının ardından ülkesi Gabon'a giden ancak izinsiz olarak Afyon kampına katılmayan 27 yaşındaki futbolcuyu teknik direktör İlhan Palut kesti. Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, savunmada iki oyuncuyu yedek kulübesine çekti. Sarı-kırmızılı ekipte Gassama'nın yerine Murat Paluli sağ bekte, Titi'nin yerine de Atınç stoperde görev yaptı. Denizlispor'da yenilerden Sakıb ve Özer yedek soyunurken, teknik direktör Prosinecki, geçen sezon performansı tartışılan Rodallega'ya yine onbirde şans verdi.



İKİ TAKIMDA DA YENİLER SAHNEDE

GÖZTEPE ve Denizlispor 2020-2021 sezonunun ilk haftasında İzmir'de karşı karşıya gelirken iki takımda da yeni transferler dün ilk kez sahne aldı. Kadrosuna 6 yeni takviye yapan Göztepe'de bu transferlerden ikisi onbirde şans bulabildi. Göz-Göz'de Adanaspor'dan alınan genç file bekçisi İrfan Can Eğribayat karşılaşmaya on birde başlarken, ileri uçta da sadece yeni isimlerden Brown Ideye yer aldı. İzmir ekibinde Burekovic, Kubilay Sönmez, Burak Süleyman ve korona virüs testi pozitiften negatife dönen Ndiaye yedek kulübesinde yer aldı. Denizlispor ise Göztepe karşısına 3 yeni transferiyle çıktı. Alanya'dan gelen kaleci Cenk Gönen, Bakalorz ve Mesanovic ilk 11'de başladı.