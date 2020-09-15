Göz-Göz’de rota Valter

SÜPER Lig'de sezona Denizlispor karşısında aldığı 5-1'lik galibiyetle hızlı bir giriş yapan Göztepe transferde de hız kesmiyor. Sarı-kırmızılı yönetim, orta sahada Mossoro'ya alternatif ararken rotayı İtalya'ya çevirdi. On numara takviyesi için yönetim son olarak Serie A'da Cagliari forması giyen Valter Birsa'ya teklif götürdü. 34 yaşındaki tecrübeli on numaranın bonservis engelinin de olmaması sarı-kırmızılı yönetimi cesaretlendiriyor.Kurmaylar Slovenyalı tecrübeli futbolcuya menajeri kanalıyla teklifini götürürken ilk gerçekleşen temaslardan olumlu yanıt aldı.

BEN HARFA ISRARI SÜRÜYOR

PİYASA değeri 1 milyon Euro olan Birsa'nın maliyetini araştıran kurmaylar şartların oluşması sonrası ciddi adımlar atacak. Slovenya Milli Takımı'nda da görev yapan futbolcunun transferinin önümüzdeki günlerde şekillenmesi bekleniyor. yönetim, menajerler tarafından önerilen yıldız on numara Hatem Ben Arfa ile de görüşmelerini sürdürüyor.

SERİE A'DAN AYRILACAK

KARİYERİNE Gorica ekibinde başlayan Birsa, Auxerre forması giydikten sonra İtalya'da sırasıyla Genoa, Torino, Milan ve Verona'da da forma giydi. Birsa, 223 maça çıktığı Serie A'dan bu yıl ayrılmak istiyor.



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Valter Birsa, kariyerinde 406 resmi maça çıkarken rakip fileleri 4 kez sarsma başarısını gösterdi. 34 yaşındaki yıldız Slovenya Milli Takımı'yla da 86 maçta 7 gol kaydetti.



BANDE TELAŞI

YÖNETİM kanat transferi için girişimlerini hızlandırdı. Sarı-kırmızılılar Ajax'tan Hassane Bande için Hollanda ekibiyle yeniden temasa geçti. Burkina Faso'lu oyuncuyu kiralamak isteyen kurmaylar hafta sonuna kadar transferi bitirmeye çalışacak.

BURAK HAKERLER