Selim Ilgaz operasyonu

Transfer harekatını sürdüren Göztepe, kanat transferi için yerli isimlere yöneldi. Göz-Göz'ün son adresi Hatay oldu. Sarıkırmızılılar, Süper Lig'in yeni ekibinde sağ kanatta forma giyen Selim Ilgaz'ı gündemine aldı. Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut'un, Hatay'dan eski öğrencisinin alınması için yönetime rapor verdiği öğrenildi.

SÖZLEŞMESİ 1 YIL DAHA SÜRÜYOR

Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Fransa doğumlu 25 yaşındaki futbolcu Göztepe'ye transferine olumlu yaklaşırken, Hatayspor'un uygun bir bonservis bedeli talep etmesi halinde transfer gerçekleşecek.