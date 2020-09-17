Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, ikinci bölümde dar alanda oyun oynadı.
Göztepe'de tedavisi devam eden Stefano Napoleoni takımdan ayrı çalıştı.
Sarı-kırmızılı ekip saat 16.00'da hava yoluyla Malatya'ya gidecek.
Yeni Malatya Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak Yeni Malatyaspor-Göztepe maçında hakem Cüneyt Çakır görev yapacak.
Göztepe, Yeni Malatyaspor maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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