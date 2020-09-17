  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Göztepe Göztepe, Yeni Malatyaspor maçına hazır

, maçına hazır

'de 2. haftanın açılış maçında yarın 'a konuk olacak , karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. 'nda yarın saat 20.00'de başlayacak Yeni Malatyaspor-Göztepe maçında hakem görev yapacak.

Göztepe, Yeni Malatyaspor maçına hazır

17.09.2020, 12:55

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, ikinci bölümde dar alanda oyun oynadı.

Göztepe'de tedavisi devam eden Stefano Napoleoni takımdan ayrı çalıştı.

Sarı-kırmızılı ekip saat 16.00'da hava yoluyla Malatya'ya gidecek.

Yeni Malatya Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak Yeni Malatyaspor-Göztepe maçında hakem Cüneyt Çakır görev yapacak.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Göztepe, Yeni Malatyaspor maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA