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Haberler Göztepe Yeni rota Alper

Yeni rota Alper

Yeni rota Alper
Giriş Tarihi: 17.9.2020

Süper Lig'de Denizlispor'u 5-1 yenerek iddiasını kanıtlayan Göztepe'de yönetim orta saha takviyesi için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'den ayrılan Alper Potuk'u renklerine bağlamak için yeniden harekete geçti. Yönetim, bonservisi elinde olan futbolcuyla yeniden bağlantıya geçerken, menajeri kanalıyla futbolcuya ilk teklifini götürdü. Yeni Malatyaspor'un da 29 yaşındaki futbolcu için devrede olduğu ifade edilirken sarı-kırmızılılar, maddi şartların oluşması sonrası ciddi adımları atacak.

PAZARLIK YAPILIYOR
Alper ile maddi konularda uzlaşma arayan Göz-Göz transferi en kısa sürede tamamlayıp orta alana güç kazandırmak istiyor. Teknik direktör İlhan Palut'un Alper'i çok istediği, futbolcunun da İzmir'i yeni bir çıkış olarak gördüğü öğrenildi.

BURAK HAKERLER

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