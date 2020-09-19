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Haberler Göztepe En iyi başlangıç

En iyi başlangıç

En iyi başlangıç
Giriş Tarihi: 19.9.2020

Denizlispor'u yenerek ilk haftayı lider kapatan Göztepe, Yeni Malatya önünde 1 puanla ayrılmasına rağmen son 4 yılın en iyi performansını sergiledi. İlk yılında İlk yılında ilk iki maçında 1 puan toplayan Göztepe, son iki sezonda ise aynı süreci aldığı iki yenilgiyle puan alamadan geçmişti. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla puanını 4'e çıkarmayı başardı.

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