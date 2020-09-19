En iyi başlangıç

Denizlispor'u yenerek ilk haftayı lider kapatan Göztepe, Yeni Malatya önünde 1 puanla ayrılmasına rağmen son 4 yılın en iyi performansını sergiledi. İlk yılında İlk yılında ilk iki maçında 1 puan toplayan Göztepe, son iki sezonda ise aynı süreci aldığı iki yenilgiyle puan alamadan geçmişti. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla puanını 4'e çıkarmayı başardı.