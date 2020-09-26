Göztepe’nin konuğu G.Antep

Süper Lig'in iddialı ekibi Göztepe, ligin 3. haftasında sahasında bugün Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak olan zorlu mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Ligde sezonun açılış maçında Denizli'yi farklı yenen, geçen hafta da Yeni Malatya deplasmanından 1 puan çıkaran Göz-Göz, Antep temsilcisini de yenerek çıkışını sürdürmek istiyor.

NWOBODO FORMA GİYEMEYECEK

İki maçtan 1 puan çıkaran yaralı Gaziantep FK ise ilk galibiyetini İzmir'de almanın planlarını yapıyor. Sarı-kırmızılı İzmir ekibinde kritik maç öncesi cezalı oyuncu bulunmazken yeni transfer olan ve antrenmanda sakatlandığı açıklanan orta saha oyuncusu Nwobodo forma giyemeyecek. Yeni transfer stoper Mihojevic ise kadroda yer almayacak. Rakip kırmızı-siyahlı ekipte, sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.



KALEYE MEGYERİ

Göztepe, G.Antep FK karşısında değişikliğe gidecek. Kalede İrfan'ın yerine Megyeri, ortada Yalçın'ın yerine Kubilay, ilerde de Ideye'nin yerine Ndiaye'nin oynaması bekleniyor.