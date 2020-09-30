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Haberler Göztepe Jeremain Lens için girişimler sürüyor

için girişimler sürüyor

Jeremain Lens için girişimler sürüyor
Giriş Tarihi: 30.9.2020

GÖZTEPE yönetimi, Beşiktaş'tan bir süre önce talip olduğu Jeremain Lens için de girişimlerini sürdürüyor. Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan sağ kanat oyuncusuna menajeri kanalıyla Göz-Göz'ün teklifi giderken yönetim bekleyişe geçti. Kulübüyle sözleşmesi devam eden Surinam asıllı Hollandalı oyuncunun Göztepe'den zaman istediği kendisine gelen diğer teklifleri de değerlendirmeye aldığı öğrenildi. Hollanda'da Alkmaar'da profesyonel olarak kariyerine başlayan Lens, Nijmegen, Eindhoven'da da forma giydikten sonra Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e transfer oldu. Buradan Sunderland'e giden Lens, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta 1'er sezon kiralık olarak forma giydikten sonra 2018'de Kartal'a bonservisiyle geldi.

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