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Haberler Göztepe Umut atağı

Umut atağı

yönetimi, ’ta kalan eski golcüsünü kadroya katmak için harekete geçti. Kalbi ’de kalan 27 yaşındaki futbolcunun da Göz-Göz’e dönmek istediği öğrenildi.

Umut atağı
Giriş Tarihi: 30.9.2020

Süper Lig'de dış transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Göztepe, golcü transferinde dün sürpriz bir hamle yaptı. Sarı-kırmızılılar, daha önce kulüpte kiralık olarak forma giyen Beşiktaş'ın yerli golcüsü Umut Nayir'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Siyah-beyazlı ekipte, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından kadro dışı bırakılan 27 yaşındaki futbolcuyu İzmir'e döndürmek istiyor. 2016-2017 sezonunda eski adıyla Osmanlıspor'dan kiralanan ve 1. Lig'de şampiyon olan kadroda yer alan Umut Nayir'in de İzmir'e dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.

KİRALIK FORMÜLÜ
Göz-Göz'ün Süper Lig'e çıktığı ilk sezon bonservisini alamadığı futbolcu ilk etapta kiralık olarak düşünülürken, maddi şartların oluşması halinde bonservisiyle de imza atabilir. Göztepe taraftarlarının da çok sevdiği Umut için İlhan Palut'un da onay verdiği ve transferin bir an önce bitirilmesini istediği öğrenildi.

BAŞARILI KARİYER
FUTBOLA A.Gücü altyapısında başlayan Umut, kariyerinde Osmanlıspor, Yeni Malatya, Göztepe, Bursaspor ve Beşiktaş formalarını giydi. 27 yaşındaki futbolcu kariyerinde kiralık olarak forma giydiği Göztepe ve A.Gücü'nde iki kez Süper Lig'e çıkma sevinci yaşadı.

BURAK HAKERLER

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