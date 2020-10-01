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Haberler Göztepe Guilherme, resmen Göztepe'de

Guilherme, resmen 'de

Son dakika... , Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Öte yandan , deneyimli oyuncunun 2 yıllığına kiralandığını açıkladı

Guilherme, resmen Göztepe'de

01.10.2020, 16:20

Trabzonspor, Brezilyalı oyuncusu Guilherme'nin sözleşmesini feshettiğini KAP'a (Kamu Aydınlatma Platformu) bildirdi. Sonrasında ise Göztepe, Guilherme'nin satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllığına kiralanması konusunda Alvarenga Kulübü ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı bildirimde, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Guilherme Costa Marques arasındaki 30.01.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, 2020-21 futbol sezonu alacaklarına karşılık 350.000.-EUR ödenecektir" ifadeleri kullanılmıştı.

21 Mayıs 1991 tarihinde Tres Rios şehrinde dünyaya gelen Guilherme Costa Marques altyapısında forma giydiği Braga ile profesyonel olduktan sonra Gil Vicente, Legia Varşova ve Benevento formaları giydi. 2018-19 sezonunda Yeni Malatyaspor'a transfer olarak Türkiye kariyerine başlayan Guilherme 2019-20 sezonu devre arasında ise Trabzonspor kadrosuna katılmıştı.

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