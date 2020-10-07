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Haberler Göztepe Giden yıldızlar dikkat çekti

Giden yıldızlar dikkat çekti

Sarı-kırmızılı takımın yollarını ayırdığı Beto Pimparel, ve önemli kayıplar oldu.

Giden yıldızlar dikkat çekti
Giriş Tarihi: 7.10.2020

Göztepe'de yönetim teknik heyetin raporu doğrultusunda 12 oyuncu ile yolları ayırdı. Yönetimin vedalaştığı oyuncular arasında banko olarak forma giyen 3 yıldız dikkati çekti. Üç yıldır kaleyi koruyan kaptan Beto'nun yanı sıra orta alanda Andre Castro ve Serdar Gürler'in de takımdan ayrılması önemli kayıplar oldu. Üç oyuncunun da sözleşmesi sona ererken Göz-Göz sözleşmesi sona eren Reis, Kerem, Deniz, Jerome ve Hüseyin ile de anlaşmadı.

KİRALIK GÖNDERİLDİLER
Sarı-kırmızılı takımda, Borges, Hakan Çinemre, Leo ve Wilczek'in de sözleşmeleri feshedildi. Mevcut kadroda yer alan Göktuğ Bakırbaş (Ümraniyespor), Ege (1922 Konyaspor), Yusuf ve Eren (Menemenspor) de kiralık olarak gönderildi.

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