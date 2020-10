Göz-Göz gençleşti

SÜPER Lig'de dördüncü sezonunu geçiren Göztepe, yaz döneminde yaptığı 11 transferle gücüne güç katarken gençleştirme operasyonunu da gerçekleştirdi. Adanaspor'dan transfer edilen genç file bekçisi İrfan Can Eğribayat (22) yönetimin en genç transferi olurken, teknik direktör İlhan Palut altyapıdan yetişen Yalçın'ı da ilk on bire monte ederek kadroyu gençleştirdi. Portekizli eldiven Beto (38) ve Deniz Kadah (34) gibi tecrübeli oyuncularla yolları ayıran sarı-kırmızılılar, Cristian Titi (32)'yi de ilk 4 haftada on birde değerlendirmedi.

YAŞ ORTALAMASI DÜŞTÜ

GÖZ-GÖZ'DE teknik direktör İlhan Palut'un bu hamlesi Göztepe on birinin yaş ortalamasını düşürdü. Sarı-kırmızılıların geçen sezon ilk 4 haftada 30 olan on bir yaş ortalaması bu sezon 27'ye düştü. Genç yıldızlar Yalçın ve İrfan Can'ın yanı sıra 26 yaşındaki Murat ile Halil ve 27 yaşındaki Alpaslan, Atınç ve Tripic sarı-kırmızılı ekibin gençleşmesine katkı yaptı.



EN YAŞLI MOSSORO

Takım kaptanı Beto'nun ayrılmasının ardından takımda en yaşlı oyuncu olarak Mossoro kaldı. 37 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu ilk 4 haftada banko forma giydi. Mossoro'nun yerine transfer olan 29 yaşındaki Guilherme'nin katılımıyla yaş ortalaması düşecek.

BURAK HAKERLER