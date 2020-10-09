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Haberler Göztepe Stoper Atınç Nukan küllerinden doğdu

Stoper küllerinden doğdu

Stoper Atınç Nukan küllerinden doğdu
Giriş Tarihi: 9.10.2020

GÖZTEPE'DE bu sezon en büyük transfer Atınç Nukan oldu. Geçen sezon başında Beşiktaş'tan transfer edilen ancak uzun süren sakatlıkları nedeniyle sezonun son maçlarında forma şansı bulabilen 27 yaşındaki stoper bu sezon formayı kimseye bırakmıyor. Titi'yi keserek Alpaslan ile birlikte ilk on birin değişmez ismi olan Atınç, performansıyla göz doldurdu. Geçen sezon 1. Lig ekibi Elazığ'dan transfer edilen Alpaslan'ı vitrine çıkaran Göz- Göz bu sezon da Atınç'ı sahneye çıkardı.

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