Efsaneyi kaybettik

İzmir'in köklü çınarı Göztepe, dün acı günlerinden birini yaşadı. Sarı-kırmızılıların efsane kadrosunda yer alan ve Yeni Asır Gazetesi yazarlarından 'İngiliz' lakaplı 78 yaşındaki Nevzat Güzelırmak dün akşam tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi'nde hayata veda etti.



16 SENE FORMA GİYDİ

Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa Kupaları'nda yarı finale çıkan, Türkiye'de de kupalara ambargo koyan efsane kadrosunda yer alan, milli takım formasını da uzun süre terletip, Göztepe'nin yanı sıra çeşitli takımlarda teknik direktörlük yapan Güzelırmak'ın vefatı Türk spor camiasını yasa boğdu. 1959 yılında Çayırlıbahçespor'da forma giyerken keşfedilip Göztepe'ye kazandırılan Nevzat Güzelırmak, 1975 yılına kadar aralıksız sarı-kırmızılı formayı giymiş ve jübilesini yine burada yapmıştı. Geçtiğimiz ağustos ayında da Nevzat Güzelırmak ile birlikte efsane kadroda yer alan 'Bombacı' lakaplı Halil Kiraz vefat etmişti. Merhum Kiraz'ın ardından Güzelırmak'ın da vefatı Türk spor kamuoyunda büyük yankı buldu. Süper Lig'de birçok kulüp ve spor adamı resmi sosyal medya hesaplarından Göztepe'ye ve Güzelırmak ailesine başsağlığı mesajı paylaştı. Güzelırmak'ın cenazesinin ne zaman kaldırılacağı ile ilgili bilgi ise henüz paylaşılmadı.



GÖZTEPE'DEN TAZİYE MESAJI

Göztepe Kulübü, Nevzat Güzelırmak için sosyal medya hesabından "Türk futbolunun ve kulübümüzün değerli ismi, efsane futbolcumuz Nevzat Güzelırmak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" ifadelerini kullanırken, Türkiye Futbol Federasyonu da taziye mesajı yayımladı. TFF de "A Milli Takımımızın eski futbolcusu, uzun yıllar formasını giydiği Göztepe başta olmak üzere bir çok takımda teknik direktörlük yapan Nevzat Güzelırmak'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Türk futboluna değerli katkılarda bulunan merhum Nevzat Güzelırmak'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, Göztepe Kulübü ve spor camiasına başsağlığı dileriz." dedi.



GÜRSEL KAPTAN'LA AYNI GÜNDE VEFAT ETTİ

NEVZAT Güzelırmak, uzun yıllar beraber mücadele ettiği Göztepe'nin efsane kaptanlarından Gürsel Aksel ile aynı günde vefat etti. Gürsel Kaptan, Rize'de görev yaptığı dönemde 12 Ekim 1978 günü bir benzin istasyonuna gaz almak için gitmiş meydana gelen patlamanın ardından hayatını kaybetmişti.