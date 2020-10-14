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çekilişle bilet dağıtacak

, ’nun () locaların kapasitesinin yüzde 50’si kadar seyirci alma kararının ardından localarda rezerve edilmemiş biletleri, çekilişle eski kombine bilet sahiplerine vereceğini duyurdu. İşte başvuru tarihleri...

Göztepe çekilişle bilet dağıtacak

İHA

14.10.2020, 11:49

Göztepe'den yapılan açıklamada, TFF Yönetim Kurulu'nun localara yüzde 50 seyirci alma kararının ardından bazı kararlar alındığı belirtildi.
Yeni yapılan Gürsel Aksel Stadı'nda sadece 3 maçın seyircili oynandığının belirtildiği açıklamada, "Bunun burukluğunu yaşıyor ve bu sürecin tüm taraftarlarımız için bir an önce sağlıklı bir şekilde geride kalmasını temenni ediyoruz. Bu süreçte Gürsel Aksel Stadyumu tribünlerinde yer alabilecek bir taraftarımızın bile binlerin sesi olacağına inanıyoruz. Tüm sağlık tedbirlerinin eksiksiz uygulanması şartı ile Gürsel Aksel Stadyumu loca bölümünde rezerve edilmemiş koltukların yapılacak çekiliş ile taraftarlarımıza hediye edilmesi kararı alınmıştır. Bu karar doğrultusunda 2019-2020 sezonunda Gürsel Aksel Stadyumunda kombinesi olan taraftarlarımız bilgilerini bize göndererek çekilişe katılma hakkı kazanacak. Yapılacak çekilişin ardından 45 şanslı taraftarımıza ulaşılarak müsabaka biletleri Passolig hesaplarına yüklenecektir" denildi.

Süper Lig'de 18 Ekim Pazar günü oynanacak Fenerbahçe maçı için başvurunun 14 Ekim Çarşamba günü saat 12.00'de başlayacağı ve 16 Ekim Cuma günü saat 12.00'de sona ereceği, sonuçların aynı gün açıklanacağı ifade edildi.

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