Büyük buluşma

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten'in önderliğinde İzmir'in futboldaki lokomotifi olan profesyonel kulüplerin başkanları bir araya geldi. Göztepe, Altay, Altınordu, Menemen, Karşıyaka, Bergama ve 1928 Bucaspor başkanlarının katıldığı organizasyonda birlik ve beraberlik mesajları verildi.

MÜKEMMEL BİR İKLİM VAR

"Güç birliği ve iş birliği konusunda örnek kent durumundayız. Mükemmel bir iklim oluştu" diyen İZVAK Başkanı Ali Erten gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erten, "Göztepe Gürsel Aksel Stadı, her yönü ile mükemmel oldu. Alsancak'ta yüzde 80 seviyelerine ulaştık. Karşıyaka Stadı'nda uzun hukuk mücadeleleri sonucunda mahkemeler kazanıldı. Bu sürece tüm gücümüzle destek verdik. Kulüpler kent miraslarımızdır. Yaşatmak ve gelecek nesillere hep birlikte geliştirerek taşımak sorumluluğumuz var. Kulüplerimizin tesis yatırımları için daha çok çalışmalıyız, çalışacağız" diye konuştu.



YATIRIMCILARLA GÖRÜŞÜYORUZ

GÖZTEPE Başkanı Mehmet Sepil, kulüpteki hisse devri gelişmeleriyle ilgili, "Görüşmeler sürüyor. 3-4 ciddi talip var ama ne kadarlık bir hisse devri olacağı veya zamanı belli değil. Bu grupların çoğu her yatırımcı gibi birkaç sene yatırım yapıp ardından kar etme düşüncesinde. Hisselerin ne kadarını devredeveğimiz belirsiz ama çoğu devredildiği takdirde bile benim başkan olarak kalmamı istiyorlar" açıklamasını yaptı.



ADNAN SÜVARİ SEZONU ISRARI

SÜPER Lig'de bir sezonun "Adnan Süvari" ismiyle düzenlenmesi konusundaki ısrarlı çabaların devam ettiğini de ifade eden Ali Erten, "TFF nezdinde resmi müracaatımızı yaptık. İzmir sivil toplum kuruluşları ve bütün kulüplerimiz birer mektupla destek verdiler. Hepsine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Örnek bir birlik beraberlik fotoğrafı daha sergiledik" dedi.



GÖZTEPE İÇİN CHELSEA MODELİ

GÖZTEPE Başkanı Mehmet Sepil, taraftarların kulübe üye olması konusunda İngiliz ekibi Chelsea'yi örnek gösterdi. Sepil, "Şirket olarak yönetilen Chelsea'de taraftarların üye olabilmeleri için bir sistem yaratılmış. Biz de Türkiye'de bir ilke imza atıp taraftarların üye olup aidiyet duygusunu pekiştireceği platformları hayata geçireceğiz" diyerek camiaya müjde verdi.

BURAK HAKERLER