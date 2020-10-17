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'de tek hedef galibiyet

Son dakika... 'de milli maç arasının ardından yarın saat 19.00'da başlayacak maçta zirve adaylarından 'yi konuk edecek , planlarını galibiyet üzerine kurdu.

Göztepe'de tek hedef galibiyet

17.10.2020, 12:38

Gürsel Aksel Stadı'nda ilk kez sarı-lacivertlileri ağırlayacak sarı-kırmızılılarda İtalyan forvet Stefano Napoleoni dışında eksik bulunmazken, yeni transferlerden orta saha Obina Nwobodo'nun ise tamamen iyileştiği bildirildi.

Teknik direktör İlhan Palut'un Fenerbahçe müsabakasında bazı değişikliklere gideceği ifade edildi. Genç teknik adamın orta sahada Guilherme'yi Mossoro'nun yerine oynatacağı, genç Yalçın'ı da kulübeye çekip Andre Pko'ya şans vereceği kaydedildi. Fenerbahçe'nin yeni transferlerle birlikte güçlü bir kadro yapısına sahip olduğunu belirten İlhan Palut, "Zorlu bir maça çıkacağız. Evimizde kayıp yaşamak istemiyoruz. Milli arada iyi hazırlandık, inancımız tam" dedi.

GÖZTEPE'NİN MUHTEMEL 11'İ

İrfan - Murat, Atınç, Alpaslan, Berkan, Poko, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, İdeye

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