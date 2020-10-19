Göztepe Fener’i tutamadı

Süper Lig'de iki namağlup takımını karşı karşıya getiren nefes kesen maçta Göztepe, sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. 3. dakikada sol kanattan yüklenen Caner Erkin'in ortasında ceza sahası içinde Atınç Nukan ters bir dokunuş yapsa da top kaleci İrfan Can'da kaldı. 24'te sol kanattan ceza sahası için giren Ozan Tufan, ceza sahasına orta yaparken Göztepeli Poko topu eliyle kesti. Mücadelenin hakemi VAR yardımıyla penaltı kararı verdi. 27'de Sosa atışı gole çevirdi: 0-1. 33'te Tripic, Serdar Aziz'in müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi penaltı kararı verdi. 34'te Guilherme, topu kalenin sağından ağlara gönderdi: 1-1. 43'te Caner Erkin'le sağ taraftan korner kullanan Fenerbahçe'de ceza sahası içinde topa yükselen Serdar Aziz, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi:

1-2. İRFAN KALESİNDE DEVLEŞTİ

50'de kaleciyle karşı karşıya kalan Samatta, attığı şutta kaleci İrfan Can'ı geçemedi. 51'de Ozan'ın sağ kanattan açtığı ortada Pelkas, topu ağlara yolladı: 1-3. 63'te Halil, sol kanattan içeri çevirdi, Guilherme topu ağlarla buluşturdu: 2-3. 77'de uzun atılan topla buluşan Cisse, karşı karşıya vurdu, İrfan topu müthiş çıkardı. 80'de Ferdi Kadıoğlu'nun pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Gustavo, şutunu çekti ancak top kaleci İrfan Can'dan kornere çıktı. 86'da Caner Erkin serbest vuruşta direkt kaleyi düşündü ancak İrfan Can topu çeldi. 90'da Mossoro'nun ceza sahası içine yaptığı ortada Atınç topu kafayla indirdi. Ceza dahası içinde bulunan Ndiaye'nin kafayla yaptığı şutta Altay gole izin vermedi. Maç 3-2 sona erdi.



TRİBÜNDE 45 TARAFTAR

TÜM Dünya'yı kasıp kavuran COVID- 19 salgını nedeniyle alınan önlemler sonrası taraftarlarından uzun süre ayrı kalan Göztepe, dün Fenerbahçe maçıyla az sayıda da olsa, seyircisine kavuştu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun locaların kapasitesinin yüzde 50'si kadar seyirci alma kararının ardından Gürsel Aksel Stadı'ndaki dünkü maçta 45 taraftar locada yerini aldı. Sarı-kırmızılı kulüp, Fenerbahçe maçı için geçen sene kombinesi olanların arasından 45 seyirciyi belirleyerek dün uzun zaman sonra stada taraftar aldı.



SAKATLIK ŞOKU

Göztepe'de dün Fenerbahçe ile oynanan maç öncesi sakatlık şoku yaşandı. Sarı-kırmızılı ekibin defansının sigortası olan Alpaslan Öztürk ve 4 haftadır on birde forma giyen Yalçın Kayan sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Alpaslan'ın sağ ayak arka adalesinde yırtık olduğu, Yalçın'ın ise kasığında yırtık olduğu belirlendi. Yalçın'ın en az 4 hafta, Yalçın'ın ise 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.



ANLAMLI PANKART

Göztepe taraftarları, Fenerbahçe maçında anlamlı bir pankartla kulüben iki efsanesini andı. Ağustos ayında vefat eden Halil Kiraz ve geçtiğimiz hafta içinde kaybettiğimiz Nevzat Güzelırmak'ın bir araba içinde çekilmiş fotoğraflarını pankarta yansıtan taraftarlar, 'Sen de gülümse bizlere, şanlı şerefli Göztepe' yazısıyla efsane futbolcularını andı. Dev pankart maraton tribününde yer aldı.

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