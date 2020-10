Göztepe sessiz kaldı

Süper Lig'de çıkış yakalamak isteyen Göztepe, İstanbul deplasmanında Kasımpaşa'yla berabere kalarak galibiyet hasretini sürdürdü: 0-0. Karşılaşmaya iki ekip de tempolu başladı. Müsabakanın 5. dakikasında Halil'in güzel pasında Ideye topu kale önüne çıkardı. Guilherme'ye çarpan top kaleci Ramazan'da kaldı. 8. dakikada Koita'nın pasında boş pozisyonda kalan Hodzic topu ağlara gönderdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti. 13. dakikada Hajradinovic'in pasında Hodzic'in müsait pozisyonda şutunu kaleci İrfan Can çıkardı. 20. dakikada Halil'in müthiş ortasında altı pas içinde bomboş pozisyonda kalan Ideye zor olanı yaparak topu auta gönderdi. 35'te gelişen Kasımpaşa atağında Yusuf'un sağdan kullandığı kornerde İrfan Can'ı geçen top, Ideye'ye çarparak kaleye yöneldi. Mossoro topa çizgide müdahale ederek mutlak golü önledi. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.



İRFAN CAN MUTLAK GOLLERİ ÖNLEDİ



49'da Koita'nın sert şutunda top az farkla yandan auta çıktı. 51'de topla ceza alanına giren Hajradinovic dar açıdan kaleyi yokladı. Top yan direğe çarpıp auta çıktı. 56'da sol tarafta topla buluşan Aytaç kaleye şutladı. Kaleci İrfan Can topu kornere gönderdi. 66'da Haddadi'nin sağdan ortasında İrfan Can çıkarak topu tokatladı. Ancak Koita'ya çarpan topu önünde bulan Yusuf boş kaleye topu gönderemedi. 69'daHaddadi'nin şutunda kaleci İrfan Can gole izin vermedi. 83'te Hodzic'in sağ çaprazdan şutunda top İrfan Can'da kaldı. 87'de Varga'nın şutunda kaleci İrfan Can yine topa müdahale etti.



KASIMPAŞA'YA VİRÜS ŞOKU

Göztepe'nin dünkü rakibi Kasımpaşa dün kritik maç öncesi korona virüs şokuyla sarsıldı. Maç öncesi İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, futbolcular, teknik heyet ve kulüp destek ekibine yapılan rutin COVID-19 testlerinde 2 oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. Test sonucu pozitif çıkan oyuncular kadrodan çıkarılırken ilgili protokoller doğrultusunda izolasyon süreçlerinin başlatıldığı aktarıldı.



YANLIŞ KARAR VAR'DAN DÖNDÜ

Maçın ilk yarısında 8. dakikada Hodzic'in attığı gol sonrası Kasımpaşa öne geçerken VAR sistemi hakem Burak Şeker'i uyardı. Koita'nın pasında ofsaytta olan Hodzic'in pozisyonu VAR odasında incelenirken oyun yaklaşık 4 dakika durdu. İnceleme insonucunda orta hakem Şeker, golü geçersiz saydı. Yine 35. dakikada Kasımpaşa'nın kazandığı kornerde ceza alanı içindeki bir ikili mücadelede Hajradinovic kendini yerde buldu. VAR bu pozisyonu da incelemeye alırken İs- tanbul ekibinin penaltı itirazları sonuçsuz kaldı.



İLHAN PALUT'TAN ROTASYON

Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut ilk on bir de önemli ölçüde rotasyona gitti. Sarı-kırmızılı ekibin geçen hafta evinde Fenerbahçe'ye karşı 3-2 kaybettiği kadrodan 3 oyuncu yedek kulübesine çekildi. Genç teknik adam İlhan Palut, savunma ve orta alanda değişikliğe gitti. Savunmada sezon başından bu yana ilk on birde forma giyen sağ bek Murat Paluli'yi yedek kulübesine çeken Palut, ilk kez Gassama'ya şans verdi. Orta alanda da sakatlığı geçen Yalçın, Andre Poko'nun yerine kadrodaki yerini alırken, yine ilk 5 maçta sol kanatta forma giyen Tripic kendisini kulübede buldu. Tripic'in yerine Mossoro oyuna dahil oldu. Sarı-kırmızılılarda, sakatlıkları bulunan Batuhan, Napoleoni ve Alpaslan Öztürk dünkü maçta yine kadrodaki yerini alamadı.