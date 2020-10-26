Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki idmanda sarı-kırmızılı futbolcular ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın ikinci bölümde hücum ve savunma varyasyonları üzerinde duruldu.
Göztepe'de sakatlıkları devam eden Alpaslan Öztürk ile Stefano Napoleoni takımdan ayrı çalıştı.
Göztepe, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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