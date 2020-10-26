  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Göztepe Göztepe, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

, maçının hazırlıklarını sürdürdü

Son dakika... 'in 7. haftasında 31 Ekim Cumartesi günü Aytemiz 'u konuk edecek karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Göztepe, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

26.10.2020, 15:55

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki idmanda sarı-kırmızılı futbolcular ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın ikinci bölümde hücum ve savunma varyasyonları üzerinde duruldu.

Göztepe'de sakatlıkları devam eden Alpaslan Öztürk ile Stefano Napoleoni takımdan ayrı çalıştı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Göztepe, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA