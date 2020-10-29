Önce durdur sonra vur

Süper Lig'de cumartesi günü evinde lider Alanyaspor'u konuk edecek olan İlhan Palut namağlup lider olan rakibine önlem alacak. Ligde 5 maçtır kazanamayan Göz-Göz'ün genç teknik patronu 15 gol atan ve kalesinde sadece 2 gol gören rakibinin silahlarını kilitleyerek "Önce dur-dur sonra vur" anlayışını saha-ya yansıtmayı planlıyor. Ligin en çok gol atan ve en az gol yiyen ekibi olan Güney ekibi-nin yıldızla-rına markaj uygulaya-cak olan Palut, orta alandaki yıldızı Guilherme'yi maça özel olarak hazırlıyor. Alanyaspor'un 6 golle krallık yarışında zirvede yer alan orta saha oyuncusu Davidson'un yanı sıra, 3 golü bulunan forvet Bareiro ve 2 gollü Babacar, sarı-kırmızılı İzmir tem-silcisi için tehdit oluşturuyor.



GUİLHERME LİDER OLACAK

Teknik direktör İlhan Palut, Davidson'u orta alanda Gabonlu futbolcu Poko ile durdurmayı planlarken, Bareiro ve Babacar'a ise savunmada Atınç ve Mihojevic ikilisiyle markaj uygulayacak. Güney ekibi önünde 0-0 sona eren Başakşehir maçının taktiğini uygulayacak olan genç çalıştırıcı son iki maçta 11'de forma giyen Guilherme'yi lider olarak sahaya sürecek. Brezilyalı oyuncu Ideye ve Ndiaye'ye servis yaparak katı Alanya savunmasının kilidini çözecek.



ÇEKİLİŞ HEYECANI

Gürsel Aksel Stadı'nda namağlup lider Aytemiz Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe'de 400 taraftarın, müsabakayı yapılacak çekiliş sonucunda locadan izleyecekleri açıklandı. Yönetimin tüm sağlık tedbirlerinin uygulanması şartıyla Batı Tribünü'ne portatif loca kuracağı bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Alanyaspor maçı için yapılan değerlendirmede, tüm sağlık tedbirlerinin eksiksiz uygulanması şartı ile Gürsel Aksel Stadyumu Batı Tribünü'nde oluşturulacak, TFF tarafından onay verilen geçici locadaki koltuklarla birlikte toplam 400 biletin çekiliş ile hediye edilmesi kararını almıştır" denildi.