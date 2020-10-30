Göz-Göz’de değişim zamanı

Süper Lig'de ilk 6 haftayı 7 puanla geçen Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut, namağlup lider Aytemiz Alanyaspor ile yarın İzmir'de oynayacağı maçta yine değişime gitmeye hazırlanıyor. İlk 4 maçta aynı on birlerle sahaya çıkan Palut, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçında kadroda yaptığı rotasyona Güney ekibi karşısında da devam edecek. Alpaslan'ın sakatlığı nedeniyle son iki maçta zorunlu olarak stoper olarak yeni transfer Marko Mihojevic'e şans veren Palut, Alanyaspor maçında formsuz olan üç oyuncuyu daha yedek kulübesine çekecek.

IDEYE BU KEZ KULÜBEYE

Palut, savunmada son Kasımpaşa maçında forma giyen Gassama'nın yerine yeniden Murat Paluli'ye görev verecek. Orta alanda Yalçın- Poko değişikliğini planlayan genç teknik adam ileri uçta Brown Ideye'yi de kulübeye çekiyor. Nijeryalı golcünün yerine Senegalli Cherif Ndiaye'yi gol ümidini olarak sahaya sürecek olan Palut, Alanya'yı yenerek 5 maçlık 3 puan hasretine son vermek istiyor.



SARI-KIRMIZILILARDAN GELECEĞE YATIRIM

İZMİR'İN köklü kulüplerinden Göztepe'de altyapıdan yetişen 3 genç oyuncu profesyonelliğe ilk adımlarını attı. Sarıkırmızılı kulüp, U12 takımından itibaren altyapıda forma giyen 19 yaşındaki ön libero Tolga Topaloğlu, U19 ve U21 takımında forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Yılmaz Basravi ve U14 takımından itibaren sarı-kırmızılı formayı terleten orta saha ve sağ bek oyuncusu 18 yaşındaki Tibet Öniz ile 5'er yıllık sözleşme imzaladı. Göztepe daha önce altyapısından yetişen 19 yaşındaki merkez orta daha oyuncusu Efe Binici ile de 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.



GENÇ YILDIZ EGE'YE KONYASPOR KANCASI

Göztepe'nin altyapısından yetiştirip sezon başında 2. Lig ekibi 1922 Konyaspor'a kiralık olarak verdiği Ege Özkayımoğlu'na Süper Lig ekibi Konyaspor talip oldu. 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden 1922 Konya'da 5 maçta 4 gol atmayı başaran Ege yıldızını parlatırken, futbolcuyu yakın takibe alan Konyaspor yönetimi de ocak ayında bir teklif hazırlıyor. Yeşil-beyazlı yönetimin cazip bir teklifle ara transfer döneminde Göztepe'nin kapısını çalması bekleniyor. Ege geçen sezon A takım kadrosunda yer almış ve sarı-kırmızılı formayla çıktığı 6 maçta 1 gol attı.



İLK KEZ 11'DE FORMA GİYECEK

Yaz transfer döneminde kadroya dahil olan Cherif Ndiaye'nin bu sezon ilk kez on birde sahaya çıkması bekleniyor. 6 maçta da sonradan oyuna giren ve 76 dakika sahada kalan 24 yaşındaki Senegalli golcü henüz skor üretemedi.

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